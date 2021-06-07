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Девочка-подросток утонула в Крупском районе

07.06.2021 11:05 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 7 июн – Sputnik. Девочка утонула в озере в Крупском районе, об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Трагедия произошла 6 июня. Как было установлено, 14-летняя девочка прогуливалась с сестрой и подругой водоема вблизи агрогородка Хотюхово Крупского района. В какой-то момент она поскользнулась и упала в воду.

Извлечь ее из воды помог мужчина, который находился неподалеку, однако подросток уже была без признаков жизни.

Прибывшие на место медики, несмотря на предпринимаемые реанимационных мероприятия, спасти ее не смогли - девочка скончалась по дороге в больницу.

© Pixabay
Тела утонувших в январе мужчин нашли в Гомельской области

По факту случившегося следователи Крупского районного отдела Следственного комитета проводят проверку. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Как рассказали в пресс-службе, семья погибшей девочки в социально опасном положении не находится.

В СК уточнили, что за минувшие выходные следователи неоднократно выезжали на осмотры мест происшествий, где утонули дети. Только за последние пару дней были зафиксированы факты гибели на воде школьников в Витебске, Брестской и Минской областях. В частности, мальчик 14 лет утонул в Малоритском районе вечером 5 июня, когда пошел гулять к водоему в деревне Доропеевичи.

"В связи с наступлением летних каникул просим взрослых не забывать о безопасности детей. Будьте внимательны и осторожны на водоемах, следите за тем, чтобы источники опасности были вне зоны досягаемости ребенка", - напомнили в ведомстве.

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Теги: Витебск, Минск
 
 
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Компания девочек прогуливалась возле озера – одна из них поскользнулась и упала в воду, ее смогли достать из воды, но уже без признаков жизни.
 
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