Военнослужащий погиб вследствие драки у ресторана в Осиповичах

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 7 июн – Sputnik. Следственный комитет изучает обстоятельства смерти 38-летнего военнослужащего в Осиповичах в минувшую субботу, сообщает ведомство.

По информации СК, ночью с субботы на воскресенье в правоохранительные органы поступило сообщение о гибели возле ресторана в Осиповичах жителя Речицы.

Как выяснило следствие, накануне мужчина, в свободное от службы время отдыхал в одном из заведений общепита. В какой-то момент между ним и ранее незнакомым ему 25-летним минчанином возник конфликт.

Установлено, что житель столицы является сотрудником органов внутренних дел. В Осиповичах в тот вечер он находился вне службы. В ходе спора и возникшей потасовки последний нанес удар потерпевшему. Мужчина скончался на месте происшествия.

В отношении минчанина следственные органы возбудили уголовное дело по ч.3 ст.147 УК - "Причинение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть". На данный момент решается вопрос о применении к нему меры пресечения. Проводятся необходимые следственные действия.

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