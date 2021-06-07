Песков: Мазепина никто не обвинял, но Минск должен все разъяснить

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 7 июн – Sputnik. Роман Протасевич или белорусская сторона должны разъяснить заявление о финансировании оппозиции "бизнесменом из РФ", заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.

Российский бизнесмен белорусского происхождения Дмитрий Мазепин сообщил в понедельник, что непричастен к финансированию Telegram-каналов, признанных в Беларуси экстремистскими.

На это отреагировал официальный Кремль. "Мазепина же никто не обвинял ни в чем. Собственно, фамилия Мазепин Протасевичем не произносилась. Наверное, он как-то должен разъяснить, или белорусская сторона должна разъяснить, о ком идет речь, вряд ли здесь можно в кошки-мышки играть", - сказал Песков.

По его словам, Протасевич, наверное, говорил о ком-то другом. Песков подчеркнул, что Протасевич не уточнил, о ком идет речь, также не было никаких разъяснений с белорусской стороны.

Что произошло?

Ранее задержанный в Беларуси один из основателей признанного в Беларуси экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич в эфире телеканала ОНТ сообщил, что помощь медиаресурсу оказывали и российские источники. Он не назвал их, однако отметил, что с финансированием помогала компания, связанная с "Уралом и горной добычей".

Генеральный директор компании "Уралхим" Мазепин, в свою очередь, заявил, что непричастен к финансированию Telegram-каналов, признанных в Беларуси экстремистскими, так как это противоречит его взглядам и ему неприятно об этом говорить.

Читайте также: