Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 7 июн - Sputnik. Гражданин России был задержан белорусскими пограничниками в автодорожном пункте пропуска "Брест", об этом сообщили в Госпогранкомитете.

Как рассказали в ведомстве, пограничный наряд обнаружил в легковом автомобиле, на котором ехал мужчина, "набор для самообороны".

В частности, в подлокотнике машины нашли пневматический пистолет с двумя магазинами, заряженными 24 шумовыми патронами, а также 10 перцовых патронов. В "бардачке" обнаружили два перцовых баллона и электрошокер, кроме того, в нише под водительским сиденьем была телескопическая дубинка.

Россиянин пояснил, что попросту забыл выложить спецсредства перед поездкой за рубеж.

Все предметы были изъяты и отправлены на экспертизу. В отношении действий россиянина начата проверка.

Напомним, что ранее гражданин России, у которого таможенники нашли травматический пистолет, в качестве наказания получил три года лишения свободы. Мужчина следовал из Украины транзитом через Беларусь, выбрав "зеленый коридор". При досмотре у него был найден пистолет и более 40 тысяч долларов. Мужчину признали виновным по трем статьям УК, деньги, пистолет и машина были конфискованы.

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