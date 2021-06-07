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Пистолет и дубинка: россиянина с "набором самообороны" задержали на границе
07.06.2021 13:45 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 7 июн - Sputnik. Гражданин России был задержан белорусскими пограничниками в автодорожном пункте пропуска "Брест", об этом сообщили в Госпогранкомитете.
Как рассказали в ведомстве, пограничный наряд обнаружил в легковом автомобиле, на котором ехал мужчина, "набор для самообороны".
В частности, в подлокотнике машины нашли пневматический пистолет с двумя магазинами, заряженными 24 шумовыми патронами, а также 10 перцовых патронов. В "бардачке" обнаружили два перцовых баллона и электрошокер, кроме того, в нише под водительским сиденьем была телескопическая дубинка.
Россиянин пояснил, что попросту забыл выложить спецсредства перед поездкой за рубеж.
Все предметы были изъяты и отправлены на экспертизу. В отношении действий россиянина начата проверка.
Напомним, что ранее гражданин России, у которого таможенники нашли травматический пистолет, в качестве наказания
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Как пояснил мужчина, он забыл выложить спецсредства из автомобиля перед тем, как отправиться в поездку за рубеж.
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