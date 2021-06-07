Погрузчик задавил водителя МАЗа в колхозе в Дрогичинском районе

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 7 июн – Sputnik. Водитель грузового автомобиля погиб на территории сельскохозяйственного предприятия в Дрогичинском районе, сообщили в пресс-службе Следственного комитета Беларуси.

По информации следователей, инцидент произошел в утром воскресенье 6 июня.

"Водитель, управляя погрузчиком, выполнял работы в сенажной траншее на территории сельскохозяйственного предприятия. При движении задним ходом мужчина совершил наезд на 49-летнего водителя организации, закрывающего задний борт грузового автомобиля", – сказали в СК.

Там также уточнили, что от полученных травм мужчина скончался.

Следователи и сотрудники управление ГКСЭ по Брестской области осмотрели место ЧП, из организации изъята необходимая документация, назначены экспертизы.

По факту в отношении водителя погрузчика местным отделом РОСК возбуждено дело по ч. 1 ст. 144 Уголовного кодекса Беларуси (причинение смерти по неосторожности).