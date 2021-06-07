ДТП на Немиге

Источник материала: БT

Переходил на красный - попал под колеса автомобиля. Утренняя авария с пострадавшим на Немиге. Водитель Mitsubishi двигался со стороны Городского Вала в направлении проспекта Победителей и наехал на пешехода, который пересекал проезжую часть на запрещенный сигнал светофора. В итоге происшествия пострадавший госпитализирован.

Статистика ДТП за выходные в Минске

Всего за минувшие выходные в столице зарегистрировано более 70 дорожных происшествий с материальным уроном, в одном из них травмировано два человека. 140 водителей задержаны за нарушения во время проезда пешеходных переходов. Правила дорожного движения проигнорировали почти 240 человек, 20 из которых находились в состоянии алкогольного опьянения.