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ДТП на Немиге

07.06.2021 16:41 — ЧП | БT  
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Источник материала: БT

Переходил на красный - попал под колеса автомобиля. Утренняя авария с пострадавшим на Немиге. Водитель Mitsubishi двигался со стороны Городского Вала в направлении проспекта Победителей и наехал на пешехода, который пересекал проезжую часть на запрещенный сигнал светофора. В итоге происшествия пострадавший госпитализирован.

Статистика ДТП за выходные в Минске

Всего за минувшие выходные в столице зарегистрировано более 70 дорожных происшествий с материальным уроном, в одном из них травмировано два человека. 140 водителей задержаны за нарушения во время проезда пешеходных переходов. Правила дорожного движения проигнорировали почти 240 человек, 20 из которых находились в состоянии алкогольного опьянения.

 
Теги: Минск
 
 
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Переходил на красный - попал под колеса автомобиля. Утренняя авария с пострадавшим на Немиге. Водитель Mitsubishi двигался со стороны Городского Вала в направлении...
 
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