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Пчелы сократили рабочее время колеса обозрения в парке Горького

07.06.2021 18:19 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 7 июня – Sputnik. Из-за пчелиного роя 6 июня в парке им. Горького остановили колесо обозрения, подразделения МЧС не привлекались, сообщил Sputnik начальник центра пропаганды Минского городского управления МЧС Павел Апетенок.

Со слов работников УП "Минскзеленстрой", значительная часть пчел облюбовала элементы конструкции колеса обозрения, они не вели себя агрессивно, но аттракцион остановили ради безопасности посетителей.

Насекомых окатили водой, и большая часть улетела.

Специалисты поясняют, что активность пчел характерна для начала лета и периода массового цветения. Просто так на людей они не нападают, собирающие нектар с цветов неопасны. Агрессия может проявиться, когда они защищают себя или пчелиную семью.

В Минске больше сложностей может создавать обилие ос, которые иногда устраивают гнезда в неподходящих местах, например в детских садах.

Специалисты советуют не убирать гнезда самим, а обращаться к спасателям. В МЧС Минска Sputnik рассказали, что в этом году подразделения лишь 10 раз выезжали на вызовы, связанные с опасными насекомыми. Это значительно меньше, чем обычно, что объясняется холодной весной.

По словам спасателей, пик сообщений обычно приходится на август-сентябрь. Например, в 2019 году в этот период случалось по 18-20 вызовов в сутки.

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Теги: Минск
 
 
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Аттракцион в центральном парке Минска в минувшее воскресенье остановили из-за нашествия пчел.
 
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