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6 человек погибли и 23 получили травмы на дорогах страны за минувшие выходные

07.06.2021 20:45 — ЧП | БT  
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Источник материала: БT

Также инспекторы ГАИ остановили свыше 150 нетрезвых водителей, еще три сотни не имели права садиться за руль. Следователи возбудили уголовное дело по факту резонансной аварии в пригороде Могилева, где в лобовом столкновении погибли сразу 4 человека.

Что известно к этому часу? О дорожной обстановке расскажет Владимир Королев.

Шансов выжить в такой аварии ни у кого в легковом авто не было. От длинного универсала целой осталась лишь небольшая часть в конце багажника. Авария произошла накануне в пригороде Могилева. Предварительно установлено, что водитель "ситроена", совершая обгон, выехала на встречную и врезалась в многотонную фуру. В авто было 4 человека, все они погибли, в том числе и двухлетняя Настя.

Станислав Соловей, начальник отделения главного управления ГАИ МВД Беларуси:

С начала года по причине правил обгона в ДТП погибли 7 человек, еще 32 получили травмы. Как это ни парадоксально, но в хорошую погоду водители чаще совершают лобовые столкновения. Наверное, это связано с тем, что где-то скорость больше, где-то спешат за город выехать.

Почему водитель не заметила автопоезд, совершая обгон, на этот вопрос должны ответить следователи и эксперты. Авария случилась в половине второго дня, в ясную погоду с хорошей видимостью и на сухом асфальте. Место ДТП не является аварийно опасным участком. 36-летняя женщина-водитель была осторожна за рулем, по линии ГАИ привлекалась лишь один раз. Известно, что у 20-летнего "ситроена" отсутствовал техосмотр.

Анастасия Лавринович, официальный представитель УСК по Могилевской области:

Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение ПДД, повлекших смерть более двух лиц". Для установления всех обстоятельств следователями назначены автотехнические и медэкспертизы.

Еще одна смертельная авария произошла накануне в Логойском районе. В половине четвертого утра. 30-летний пьяный бесправник не заметил пешехода на обочине и сбил пенсионера. От полученных травм 63-летний мужчина скончался на месте. Освидетельствование показало свыше одной промилле алкоголя у водителя, ранее он был лишен прав.

На Дзержинской трассе в пригороде столицы неверно выбранная скорость привела к опрокидыванию Hyundai. 39-летний водитель не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево. В результате аварии 58-летний пассажир получил травмы.

 
Теги: Могилев
 
 
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Также инспекторы ГАИ остановили свыше 150 нетрезвых водителей, еще три сотни не имели права садиться за руль. Следователи возбудили уголовное дело по факту...
 
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