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Аварию в Минске на пересечении улиц Долгобродской и Чеботарева спровоцировал водитель общественного транспорта
Источник материала: БT
Выясняются обстоятельства дорожно-транспортного происшествия с участием трамвая в столице. Аварию спровоцировал водитель общественного транспорта, который нарушил правила дорожного движения. Проехал пересечение ул. Долгобродской и ул. Чеботарева на запрещенный сигнал светофора, в итоге трамвай столкнулся с автомобилем Nissan. Никто не пострадал, транспортные средства получили механические повреждения.
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Аварию в Минске на пересечении улиц Долгобродской и Чеботарева спровоцировал водитель общественного транспорта
Выясняются обстоятельства дорожно-транспортного происшествия с участием трамвая в столице. Аварию спровоцировал водитель общественного транспорта, который...
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