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Пропавший возле Минского моря молодой минчанин найден погибшим

08.06.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 8 июн - Sputnik.  Пропавший 25 мая житель столицы найдет погибшим в районе Минского моря, сообщил поисково-спасительный отряд "Ангел".

Как ранее сообщалось, 24-летний минчанин более двух недель назад ушел в обеденное время из дома на улице Матусевича в неизвестном направлении. После обращения родственников в милицию и к волонтерам начались его поиски.

Последний раз пропавшего, по данным отряда "Ангел", видели недалеко от Минского моря. Поиски парня велись каждый день.

"Приоритетной территорией для проведения поисковых мероприятий выделена территория, прилегающая к водоему и сам водоем", — сообщили  в поисково-спасательном отряде. В поисковых мероприятиях участвовало до 10 человек.

"Во время поисковой операции тело погибшего К. было обнаружено", - сообщил "Ангел".

Волонтеры не сообщают причины и обстоятельства смерти минчанина, выяснением занимаются милиция и следователи. 

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Теги: Минск
 
 
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Волонтеры, родственники и милиция искали парня более двух недель, выяснением причин смерти занимаются милиция и следователи.
 
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