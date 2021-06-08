Пропавший возле Минского моря молодой минчанин найден погибшим

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 8 июн - Sputnik. Пропавший 25 мая житель столицы найдет погибшим в районе Минского моря, сообщил поисково-спасительный отряд "Ангел".

Как ранее сообщалось, 24-летний минчанин более двух недель назад ушел в обеденное время из дома на улице Матусевича в неизвестном направлении. После обращения родственников в милицию и к волонтерам начались его поиски.

Последний раз пропавшего, по данным отряда "Ангел", видели недалеко от Минского моря. Поиски парня велись каждый день.

"Приоритетной территорией для проведения поисковых мероприятий выделена территория, прилегающая к водоему и сам водоем", — сообщили в поисково-спасательном отряде. В поисковых мероприятиях участвовало до 10 человек.

"Во время поисковой операции тело погибшего К. было обнаружено", - сообщил "Ангел".

Волонтеры не сообщают причины и обстоятельства смерти минчанина, выяснением занимаются милиция и следователи.

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