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Пропавший возле Минского моря молодой минчанин найден погибшим
08.06.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 8 июн - Sputnik. Пропавший 25 мая житель столицы найдет погибшим в районе Минского моря, сообщил поисково-спасительный отряд "Ангел".
Как ранее сообщалось, 24-летний минчанин более двух недель назад ушел в обеденное время из дома на улице Матусевича в неизвестном направлении. После обращения родственников в милицию и к волонтерам начались его поиски.
Последний раз пропавшего, по данным отряда "Ангел", видели недалеко от Минского моря. Поиски парня велись каждый день.
"Приоритетной территорией для проведения поисковых мероприятий выделена территория, прилегающая к водоему и сам водоем", — сообщили в поисково-спасательном отряде. В поисковых мероприятиях участвовало до 10 человек.
"Во время поисковой операции тело погибшего К. было обнаружено", - сообщил "Ангел".
Волонтеры не сообщают причины и обстоятельства смерти минчанина, выяснением занимаются милиция и следователи.
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Волонтеры, родственники и милиция искали парня более двух недель, выяснением причин смерти занимаются милиция и следователи.
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