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Молодой мужчина пропал в Барановичах – тело через 4 дня нашли в озере

08.06.2021 11:17 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 8 июн – Sputnik. Тело молодого мужчины нашли в озере в Барановичах, его личность установлена, об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Как рассказали в ведомстве, из озера Светиловское 3 июня около 16:40 было извлечено тело 22-летнего мужчины - им оказался житель одной из деревень Ивацевичского района.

По данным СК, он приехал в Барановичи 29 мая и остановился у своей знакомой. На следующий день мужчина решил прогуляться по городу, где в одном из баров употреблял спиртное в компании случайного знакомого. Было установлено, что около часа ночи 31 мая он ушел из бара, но домой не вернулся. С сообщением о том, что он исчез, к правоохранителям обратились родственники.

Специалисты провели осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, которая должна будет установить точную причину смерти. По предварительной версии, нетрезвый мужчина прогуливался вдоль берега, в какой-то момент оступился и упал в воду.

По данному факту Барановичским межрайонным отделом Следственного комитета проводится проверка. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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Теги: Минск
 
 
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Об исчезновении 22-летнего жителя Ивацевичского района правоохранителям сообщили 31 мая, его нашли без признаков жизни 3 июня.
 
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