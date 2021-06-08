|
Смерть в кроватке: годовалый ребенок погиб в Молодечненском районе
08.06.2021 13:11 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 8 июн - Sputnik. Следователи проводят проверку по факту гибели в Молодечненском районе годовалого ребенка, уже опрошены родители, начата судебно-медицинская экспертиза, сообщили в СК.
Предварительно установлено, что днем 7 июня малыш находился с бабушкой и дедушкой в доме в деревне. Около 11 утра его уложили спать, а через некоторое время мужчина обнаружил тело внука без признаков жизни.
© Sputnik Виктор Толочко
"Ребенок находился сидя в кроватке, головой в петле обувного шнурка, который крепился к стене для устойчивости конструкции", - рассказали Sputnik в УСК по минской области.
На место происшествия выезжали следователи и эксперты, зафиксирована следовая картина, опрошены родители и соседи, назначена судебно-медицинская экспертиза.
По факту гибели ребенка Молодечненским районным отделом Следственного комитета проводится проверка. Следует отметить, что семья в социально опасном положении не находится.
Следователи в очередной раз призвали взрослых не оставлять детей без присмотра, в том числе вблизи водоемов, ограничить доступ к колодцам, ваннам. Там напомнили, что нельзя подпускать маленьких детей к открытым окнам, форточкам, балконам, а также необходимо прятать от детей спички, свечи, зажигалки, и любые легковоспламеняющиеся жидкости.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Следователи в очередной раз призвали взрослых не оставлять детей без присмотра, в том числе вблизи водоемов.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)