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Польские яблоки под видом турецких: таможня задержала сочную контрабанду

08.06.2021 13:49 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 8 июн – Sputnik. Белорусская таможня задержала более 80 тонн польских яблок, которые незаконно доставлялись в Москву.

В результате контрольных мероприятий была установлена "серая" схема перевозки фруктов на территорию стран ЕАЭС.

На трассе М-1 в Дубровенском районе Витебской области сотрудниками оперативной таможни был остановлен большегрузный автомобиль RENAULT, в котором перевозились яблоки.

По документам, которые представил литовский перевозчик, более 21 тонны фруктов перемещалось из Турции в Казахстан. На самом деле была налажена доставка из Минска в Москву партии польских яблок общим весом более 80 тонн.

Продукция оценена в сумму около 200 тыс. белорусских рублей.

Оперативной таможней начаты административные процессы по ч. 2 ст. 15.2 и ч.1 ст. 15.7 КоАП Республики Беларусь. Санкции статей предусматривают наложение штрафа в размере до 30% от стоимости предмета административного правонарушения.

Что такое оперативная таможня

Оперативная таможня начала функционировать в системе таможенных органов Беларуси с 3 ноября 2015 года.

Это отдельная структура, наделенная особыми полномочиями и призванная оперативно реагировать на вызовы и угрозы национальной и экономической безопасности. Ее специалисты имеют право осуществлять широкий спектр контрольных и специальных мероприятий, в том числе во взаимодействии с подразделениями иных правоохранительных и контролирующих органов Беларуси.

Среди стоящих перед оперативной таможней задач – борьба с контрабандой и преступлениями в сфере таможенного дела, пресечение криминальных схем.

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Теги: Минск
 
 
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В результате контрольных мероприятий была установлена "серая" схема перевозки яблок на территорию стран ЕАЭС.
 
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