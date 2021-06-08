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Польские яблоки под видом турецких: таможня задержала сочную контрабанду
08.06.2021 13:49 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 8 июн – Sputnik. Белорусская таможня задержала более 80 тонн польских яблок, которые незаконно доставлялись в Москву.
В результате контрольных мероприятий была установлена "серая" схема перевозки фруктов на территорию стран ЕАЭС.
На трассе М-1 в Дубровенском районе Витебской области сотрудниками оперативной таможни был остановлен большегрузный автомобиль RENAULT, в котором перевозились яблоки.
По документам, которые представил литовский перевозчик, более 21 тонны фруктов перемещалось из Турции в Казахстан. На самом деле была налажена доставка из Минска в Москву партии польских яблок общим весом более 80 тонн.
Продукция оценена в сумму около 200 тыс. белорусских рублей.
Оперативной таможней начаты административные процессы по ч. 2 ст. 15.2 и ч.1 ст. 15.7 КоАП Республики Беларусь. Санкции статей предусматривают наложение штрафа в размере до 30% от стоимости предмета административного правонарушения.
Что такое оперативная таможня
Оперативная таможня начала функционировать в системе таможенных органов Беларуси с 3 ноября 2015 года.
Это отдельная структура, наделенная особыми полномочиями и призванная оперативно реагировать на вызовы и угрозы национальной и экономической безопасности. Ее специалисты имеют право осуществлять широкий спектр контрольных и специальных мероприятий, в том числе во взаимодействии с подразделениями иных правоохранительных и контролирующих органов Беларуси.
Среди стоящих перед оперативной таможней задач – борьба с контрабандой и преступлениями в сфере таможенного дела, пресечение криминальных схем.
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В результате контрольных мероприятий была установлена "серая" схема перевозки яблок на территорию стран ЕАЭС.
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