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Сразу несколько крупных американских сайтов работают со сбоями

08.06.2021 14:35 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 8 июн – Sputnik. Сайты крупных американских СМИ New York Times и CNN, а также соцсетей Twitter и Reddit работают со сбоями по всему миру.

Это следует из данных на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах по всему миру в режиме реального времени.

Downdetector также сообщает о сбоях в работе американского поставщика услуг облачных вычислений Fastly. По предварительным данным, это может быть одной из причин перебоев в работе сайтов.

"Согласно отчетам, в Fastly может наблюдаться масштабный сбой работы, что, возможно, окажет влияние на ваш сервис", – пишет сайт Downdetector.

Проблемы с интернетом в Великобритании

Есть сложности у пользователей и при попытке зайти на сайты крупнейших британских СМИ – Guardian, FT, Evening Standard, Bloomberg и других. При попытке зайти на эти сайты можно увидеть сообщение об ошибке. 

© CC0 / Pixabay / S. Hermann & F. Richter
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Правительство Великобритании уже сообщило, что выясняет причину сбоя.

"Мы в курсе проблем с сайтом gov.uk, означающих, что пользователи не могут зайти на сайт. Это более широкая проблема, затронувшая ряд других неправительственных сайтов. Мы срочно выясняем причины", – говорится в сообщении.

Примечательно, что эта информация была опубликована в официальном Twitter британского правительства, доступ к которому пока есть.

последует

 
Теги: Минск
 
 
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Также проблемы в работе интернет-ресурсов зарегистрированы в России, Великобритании, Германии, Португалии, Канаде и других странах.
 
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