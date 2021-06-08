|
Пьяный мужчина обстрелял из пневматики амбулаторию в Жлобинском районе
08.06.2021 16:17 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 8 июн – Sputnik. Уголовное дело возбудили в отношении жителя Жлобинского района, который из пневматического пистолета обстрелял здание фельдшерско-акушерского пункта, сообщили в УВД Гомельского облисполкома.
©
Инцидент произошел 3 июня, в милицию обратилась врач ФВП, расположенного в поселке Лукский.
"На место происшествия выбыли сотрудники уголовного розыска и БЭП Жлобинского РОВД. Вскоре они установили, что накануне вечером по стеклам стрелял из пневматического пистолета местный житель", – сказали в управлении.
Там также отметили, что 26-летний мужчина употреблял с приятелями спиртное, а развлекалась компания стрельбой по бутылкам.
"Когда это надоело, молодой человек открыл прицельный огонь по окнам медучреждения. Зафиксировано около десяти попаданий", – уточнили в УВД.
Против сельчанина следователи возбудили уголовное дело по факту хулиганства.
Читайте также:
Пьяный минчанин развлекался,
Семь пуль: милиция
Житель Островца
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Хулигана сотрудники правоохранительных органов установили быстро: им оказался 26-летний местный житель.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)