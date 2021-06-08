Пьяный мужчина обстрелял из пневматики амбулаторию в Жлобинском районе

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 8 июн – Sputnik. Уголовное дело возбудили в отношении жителя Жлобинского района, который из пневматического пистолета обстрелял здание фельдшерско-акушерского пункта, сообщили в УВД Гомельского облисполкома.

Инцидент произошел 3 июня, в милицию обратилась врач ФВП, расположенного в поселке Лукский.

"На место происшествия выбыли сотрудники уголовного розыска и БЭП Жлобинского РОВД. Вскоре они установили, что накануне вечером по стеклам стрелял из пневматического пистолета местный житель", – сказали в управлении.

Там также отметили, что 26-летний мужчина употреблял с приятелями спиртное, а развлекалась компания стрельбой по бутылкам.

"Когда это надоело, молодой человек открыл прицельный огонь по окнам медучреждения. Зафиксировано около десяти попаданий", – уточнили в УВД.

Против сельчанина следователи возбудили уголовное дело по факту хулиганства.

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