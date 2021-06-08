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Суд приговорил мать к 14 годам – она до смерти заморила голодом младенца
08.06.2021 16:17 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 8 июн – Sputnik. Суд в Челябинской области вынес приговор молодой матери, которая до смерти заморила голодом 11-месячного сына, сообщается на
24-летняя жительница Златоуста в октябре 2019 года оставила дома двух малолетних детей – четырехлетнюю дочь и 11-месячного сына. Матери не было четыре дня.
В результате младенец скончался от "крайнего истощения организма вследствие голода и обезвоживания".
"Судом виновной назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы, с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении прокуратуры.
Сообщается, что всего у женщины было трое детей. Решением суда она также лишена родительских прав.
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Женщина оставила на четыре дня без присмотра двоих детей — трехлетнюю дочь и 11-месячного сына.
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