Суд приговорил мать к 14 годам – она до смерти заморила голодом младенца

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 8 июн – Sputnik. Суд в Челябинской области вынес приговор молодой матери, которая до смерти заморила голодом 11-месячного сына, сообщается на сайте регионального надзорного ведомства.

24-летняя жительница Златоуста в октябре 2019 года оставила дома двух малолетних детей – четырехлетнюю дочь и 11-месячного сына. Матери не было четыре дня.

В результате младенец скончался от "крайнего истощения организма вследствие голода и обезвоживания".

"Судом виновной назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы, с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении прокуратуры.

Сообщается, что всего у женщины было трое детей. Решением суда она также лишена родительских прав.