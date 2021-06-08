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Суд приговорил мать к 14 годам – она до смерти заморила голодом младенца

08.06.2021 16:17 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 8 июн – Sputnik. Суд в Челябинской области вынес приговор молодой матери, которая до смерти заморила голодом 11-месячного сына, сообщается на сайте регионального надзорного ведомства.

24-летняя жительница Златоуста в октябре 2019 года оставила дома двух малолетних детей – четырехлетнюю дочь и 11-месячного сына. Матери не было четыре дня.

© Pixabay
Смерть в кроватке: годовалый ребенок погиб в Молодечненском районе

В результате младенец скончался от "крайнего истощения организма вследствие голода и обезвоживания".

"Судом виновной назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы, с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении прокуратуры.

Сообщается, что всего у женщины было трое детей. Решением суда она также лишена родительских прав.

 
Теги: Минск
 
 
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Женщина оставила на четыре дня без присмотра двоих детей — трехлетнюю дочь и 11-месячного сына.
 
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