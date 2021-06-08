Несоблюдение дистанции привело к ДТП в Минске

Источник материала: БT

Проводится проверка по факту аварии с участием двух легковых авто в столице. ДТП случилось на Долгиновском тракте. Водитель Volkswagen двигался со стороны МКАД в направлении улицы Будславской. Не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с автомобилем Hyundai, который ехал перед ним. От удара машину отбросило сначала на встречную полосу, а затем за пределы проезжей части. В результате происшествия водители и пассажиры не пострадали. Оба транспортных средства получили механические повреждения.