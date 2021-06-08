Предварительное исследование затонувшего парома Estonia начнется 8 июля

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 8 июн – Sputnik. Предварительное исследование парома Estonia, затонувшего на Балтике в 1994 году, начнется 8 июля, сообщил глава бюро расследований по вопросам безопасности транспортного департамента Эстонии Рене Арикас.

Тема парома Estonia вновь была поднята после выхода в конце сентября минувшего года докфильма "Estonia – находка, которая изменит все". В частности, в нем утверждалось, что в корпусе судна была обнаружена большая пробоина, о которой ранее не было известно.

"Технические исследования включают 3D-съемку морского дна и остова. Также используем подводного робота, чтобы точнее определить местоположение повреждений", – заявил Арикас, его слова цитирует ERR.

Он также отметил, что первую очередь специалисты проведут технические замеры морского дна в месте крушения судна.

Арикас уточнил, что данные работы нужны, чтобы к старту основных исследований, запланированных на весну 2022-го, имелась детальная информация о судне.

Планируется, что для обследования находящегося на дне парома будут привлечены специалисты из Швеции и Финляндии. Они представят итоговый отчет летом либо осенью 2022 года.

Что произошло в 1994-м

Паром Estonia потерпел крушение в Балтийском море ночью 28 сентября во время выполнения регулярного рейса из Таллинна в Стокгольм.

В результате погибли 852 человека. Позже место крушения властями Эстонии, Швеции и Финляндии было признано морским захоронением, поэтому подъем останков погибших не производился. В настоящее время погружение к месту нахождения парома запрещено.

Специальная трехсторонняя комиссия, которая занималась расследованием инцидента, пришла к выводу, что к крушению привело трагическое стечение ряда обстоятельств. В частности, одной из причин называлось разрушение крепления носового транспортного люка во время сильного шторма.