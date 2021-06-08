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Автобус съехал в кювет под Оршей: пострадали 3 человека

08.06.2021 18:59 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 8 июн – Sputnik. Три человека получили травмы и были госпитализированы в результате ДТП с пассажирским автобусом в Оршанском районе, сообщили в управлении ГАИ Витебского облисполкома.

© Photo : Telegram / УГАИ ГУВД Мингорисполкома
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Авария произошла вечером 7 июня на 168-м километре дороги, соединяющей Витебск и Гомель, у деревни Савищено.

"Водитель автобуса Vanhool не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил наезд на дорожный знак и съехал в кювет", – сказали в ГАИ.

Там также уточнили, что в первую Оршанскую больницу были доставлены мужчина, находившийся за рулем, а также два пассажира автобуса.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят по факту ДТП проверку, устанавливая все его обстоятельства.

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Теги: Витебск, Гомель
 
 
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По предварительным данным Госавтоинспекции, авария произошла из-за того, что водитель не справился с управлением.
 
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