Гаагский суд утвердил пожизненный приговор генералу Ратко Младичу

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 8 июн – Sputnik. Утвержден пожизненный приговор бывшему командующему боснийских сербов – генералу Ратко Младичу, такое решение приняла апелляционная палата Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов в Гааге.

Оглашение решения по апелляционной жалобе было назначено на 8 июня. Семья и защита приговоренного в 2017 году к пожизненному заключению генерала не соглашались с этой датой, называя ее "поспешной". На вынесении вердикта в зале суда присутствовала лишь его юридический советник.

"Палата подтвердила вынесенный ранее приговор о пожизненном заключении", – говорится в решении.

Младич, который во время конфликта 1992–1995 годов в Боснии и Герцеговине командовал армией Республики Сербской, 16 лет скрывался от правосудия и был арестован в 2011-м. Осенью 2017 года Международный трибунал признал его виновным в нарушении законов и обычаев ведения войны и геноциде боснийских мусульман в Сребренице в 1995-м. Младича приговорили к пожизненному.

В 2018-м его адвокаты подали жалобу в Апелляционную палату, первые слушания по ней прошли летом 2020 года: защита требовала освобождения Младича либо отмены приговора и проведения нового судебного разбирательства.

Резня в Сребренице в 1995 году – одно из наиболее кровавых событий распада Югославии, а также самое массовое убийство в Европе после окончания Второй мировой. Тогда было убито от 7 до 8 тысяч боснийских мусульман. Преступление совершили солдаты армии Республики Сербской, которой командовал Ратко Младич.