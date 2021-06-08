Не придавайте значения: Макрон прокомментировал полученную пощечину

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 8 июн – Sputnik. Французский президент Эммануэль Макрон заявил, что не стоит преувеличивать инцидент с пощечиной.

По информации издания Dauphiné, глава государства отметил, что после этой ситуации у него никаких опасений не возникло.

"Я продолжил и буду продолжать. Меня ничего не остановит", – сказал Макрон.

Макрон во вторник 8 июня после посещения лицея в департаменте Дром вышел к местным жителям. Один из мужчин взял президента за руку и дал ему пощечину . После произошедшего нападавший был задержан, как и человек, который снимал происходящее на видео. В настоящее время оба находятся под стражей.

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