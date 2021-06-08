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Не придавайте значения: Макрон прокомментировал полученную пощечину
09.06.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 8 июн – Sputnik. Французский президент Эммануэль Макрон заявил, что не стоит преувеличивать инцидент с пощечиной.
По информации издания Dauphiné, глава государства отметил, что после этой ситуации у него никаких опасений не возникло.
"Я продолжил и буду продолжать. Меня ничего не остановит", – сказал Макрон.
Макрон во вторник 8 июня после посещения лицея в департаменте Дром вышел к местным жителям. Один из мужчин взял президента за руку и
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Французский президент заявил, что произошедшее на него никак не повлияло, и он продолжит работать.
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