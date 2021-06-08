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Ребенок погиб в Гомельском районе, выпав с балкона 9-го этажа

09.06.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 8 июн – Sputnik. Девятилетний мальчик получил смертельные ранения в результате падения с девятого этажа в Гомельском районе, сообщили в пресс-службе Следственного комитета Беларуси.

Трагический инцидент с гибелью несовершеннолетнего произошел в понедельник 7 июня.

По информации СК, мальчик был в квартире с бабушкой, которая в какой-то момент услышала подозрительный звук. Выйдя на балкон, пенсионерка увидела, что мальчик ребенок находится на земле.

Мальчик при падении получил тяжелые травмы, от которых скончался.

Следователи уже побывал на месте ЧП, опросили родственников и соседей погибшего, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.

По факту Гомельским райотделом СК начата проверка для установления всех обстоятельств несчастного случая.

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Теги: Минск
 
 
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По факту Гомельским райотделом СК начата проверка для установления всех обстоятельств несчастного случая.
 
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