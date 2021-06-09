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Истребитель ВВС Болгарии пропал с радаров во время учебного полета

09.06.2021 09:45 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 июн – Sputnik. Боевой истребитель военно-воздушных сил потерял радиосвязь во время выполнения учебного полета над Черным морем, сообщает пресс-служба министерства обороны Болгарии.

Истребитель МиГ-29 пропал с радаров в 00.45 во время полета над морской акваторией Болгарии. После этого сразу началась операцию по поиску и спасению.

"В ней участвуют силы и средства ВМС, Объединенного командования специальных операций, пограничной полиции и ВВС", – уточнили в пресс-службе болгарского минобороны.

Министр обороны Георгий Панайотов и начальник обороны адмирал Эмиль Ефтимов выехали на место происшествия. Тактические учения с боевой стрельбой "Шабла 21" приостановлены.

Также стало известно, что в результате инцидента заседание совета министров Болгарии, намеченное на сегодня, было перенесено на четверг, а премьер Стефан Янев выехал в район инцидента.

 
Теги: Минск
 
 
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В результате инцидента принято решение приостановить тактические учения с боевой стрельбой "Шабла 21", которые проходили в балканской республике.
 
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