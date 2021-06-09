Завершается судебное следствие по делу Бабарико

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 июн - Sputnik. Верховный суд Беларуси завершает судебное следствие по уголовному делу в отношение экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико и еще 7 обвиняемых, переедает корреспондент Sputnik в среду из зала суда Московского района Минска.

Судебный процесс открылся в начале февраля, материалы уголовного дела составляют около 120 томов, по делу было допрошено более 50 свидетелей.

В среду в суде заслушивают ходатайства адвокатов, как ожидается, в ближайшее время в суде будет объявлен перерыв, и защитники и прокуроры пойдут готовиться к прениям в суде.

Адвокат основного фигуранта Дмитрий Лаевский заявил в суде ходатайство о том, чтобы суд снял арест с имущества Виктора Бабарико и его детей – сына Эдуарда (находится под следствием) и дочери.

Адвокат заявил, что у следствия КГБ не было законных оснований на наложение ареста на дома и квартиры, принадлежащие Бабарико и его детям. По его словам, они были приобретены законно, в данной связи он сообщил, что доход обвиняемого в год составлял около 100 тысяч долларов. Сам Бабарико ходатайство поддержал и заявил суду, что, в частности, на приобретение квартиры его дочь брала кредит в банке.

Прокурор в свою очередь заявил, что, по его мнению, вопрос о судьбе арестованного имущества Бабарико должен быть отображен в приговоре.

Адвокаты остальных семи обвиняемых и сами обвиняемые на вопрос судьи о том, следует ли удовлетворить ходатайство адвоката о снятии ареста с имущества Бабарико, ответили "на усмотрение суда".