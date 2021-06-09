Лидчанин до смерти избил гостя, тело нашли на балконе через несколько дней

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 июн – Sputnik. Погибший житель Лиды несколько дней пролежал на балконе квартиры, об этом случае рассказали в УВД Гродненского облисполкома.

Сообщение об исчезновении 43-летнего жителя райцентра поступило в Лидский РОВД в минувшую субботу, 5 июня. Правоохранители установили, что мужчина был убит.

В ведомстве выяснили, что 2 июня погибший находился в гостях у своего 41-летнего знакомого. Мужчины совместно употребляли спиртные напитки, но в ходе застолья поссорились.

В ходе драки хозяин квартиры избил своего гостя до беспамятства. После того, как мужчина перестал подавать признаки жизни, лидчанин завернул тело в полиэтиленовый пакет и вынес на балкон.

Подозреваемый в совершении преступления задержан, возбуждено уголовное дело за убийство.

В УВД отметили, что фигурант ранее привлекался к уголовной ответственности за неуплату алиментов, а также злоупотреблял спиртными напитками.

Читайте также: