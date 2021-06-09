Неожиданно: адвокат Бабарико попросил суд выпустить его из СИЗО КГБ

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 июн - Sputnik. Защита экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико просить суд изменить ему меру пресечения и отпустить его из СИЗО КГБ.

Такое ходатайство озвучил в суде адвокат Дмитрий Лаевский, который заявил, что на настоящий момент нет оснований для такой меры пресечения и нет доказательств вины экс-банкира.

Он назвал нахождение под стражей Бабарико "жесткой мерой" и отметил, что обвиняемый, если будет отпущен из-под стражи, готов являться по любому требованию.

Адвокат Дмитрий Лаевский также напомнил, что не первый раз просит суд изменить ему пресечения. В самом начале суда защитой заявлялось такое ходатайство, тогда прокурор был против, суд тогда отказал.

В среду, убеждая суд отпустить Бабарико из СИЗО, адвокат отметил, что судебное следствие уже почти завершилось, свидетели допрошены, материалы дела изучены и обвиняемый не может оказывать влияния на их показания или сфальсифицировать доказательства.

Кроме этого, по словам адвоката, если бы Бабарико отпустили из СИЗО, у него бы появилось больше возможностей для общения с защитой.

Прокурор заявил суду, что не видит оснований для изменения Бабарико меры пресечения.

Остальные семь обвиняемых и их адвокатов заявили, что по этому ходатайству придерживаются позиции "на усмотрение суда".

Суд удалился в совещательную комнату для вынесения решения по заявления ходатайству.

В чем обвиняют Бабарико

По данным следствия КГБ, на базе Белгазпромбанка под руководством Бабарико действовала организованная преступная группа, выводившая деньги за границу. Согласно обвинению, зачитанному в суде, ядро преступной группы, которую Бабарико создал из своих заместителей, сформировалось к 2008 году, а до 2020 года экс-банкир координировал действия ее участников, занимался распределением ролей и назначал суммы незаконного вознаграждения.

Бабарико обвиняется в получении взятки организованной группой и легализации доходов, полученных преступным путем, в обоих случаях – в особо крупном размере. Ему вменяется также совершение в 2018 году финансовых операций по приобретению двух капитальных строений в Минске в целях легализации средств, полученных преступным путем. По инкриминируемым преступлениям Бабарико в соответствии с белорусским законодательством грозит лишение свободы на срок до 15 лет.

Ранее бывший банкир отказался заключить соглашение со следствием, чтобы уменьшить максимальное наказание, свою вину в полном объеме он не признал.

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