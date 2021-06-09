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Верховный суд не отпустил Бабарико из СИЗО КГБ
09.06.2021 14:15 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 9 июн - Sputnik. Адвокат Виктора Бабарико в среду заявил ходатайство об изменении ему меры пресечения. Суд в совещательной комнате принял решение отказать в удовлетворении.
Судебное следствие по делу подходит к концу, скоро начнутся прения сторон, а потом будет оглашен приговор. Бабарико грозит до 15 лет.
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Судебное следствие по делу экс-банкира подходит к концу, скоро начнутся прения сторон, а потом будет оглашен приговор.
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