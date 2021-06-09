Верховный суд не отпустил Бабарико из СИЗО КГБ

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 июн - Sputnik. Адвокат Виктора Бабарико в среду заявил ходатайство об изменении ему меры пресечения. Суд в совещательной комнате принял решение отказать в удовлетворении.

Судебное следствие по делу подходит к концу, скоро начнутся прения сторон, а потом будет оглашен приговор. Бабарико грозит до 15 лет.