Протасевич перенес в СИЗО обострение хронического заболевания - адвокат

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 июн – Sputnik. Задержанный в Беларуси основатель признанного в республике экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич во вторник встретился со своим адвокатом Инессой Оленской, об этом она сообщила Sputnik в среду.

По ее словам, на прошлой неделе Протасевич перенес обострение хронического заболевания верхних дыхательных путей, сейчас чувствует себя хорошо.

"Уже вылечили его. Прописывали антибиотики. Не знаю точного диагноза. Но это хроническое заболевание верхних дыхательных путей, что-то с горлом. Он сказал, что подобные обострения у него бывают. Сейчас чувствует себя хорошо", - рассказала Оленская.

Как отметила защитник, Протасевич пожаловался на то, что до него не доходят письма – до сих пор он не получил ни одного. Других жалоб у него не было.

"Ему на счет перечислили деньги, но они пока еще не пришли. Он сможет тратить их по своему усмотрению. Но Роман хочет заказать именно книги. Когда я спросила, какую литературу ему подобрать, то он попросил Ремарка", - добавила адвокат.

Оленская также сообщила, что дата их следующей встречи пока неизвестна.

В чем обвиняют Протасевича

В ноябре прошлого года КГБ Беларуси внес в список причастных к терроризму основателя признанного в Беларуси экстремистским Telegram-канала NEXTA Степана Путило и экс-главреда Романа Протасевича. Их обвиняют в организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти, повлекших нарушение работы транспорта, предприятий, учреждений и организаций.

Кроме этого, они обвиняются в организации массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием над личностью, погромами, поджогами, уничтожением имущества и вооруженным сопротивлением представителям власти. Также им предъявлено обвинение в том, что они совершили умышленные действия, направленные на возбуждение социальной вражды и розни по признаку иной социальной принадлежности, совершенные группой лиц.

В отношении Путило и Протасевича возбуждено уголовное дело по трем статьям Уголовного кодекса. Максимальная санкция предполагает до 12 лет лишения свободы.

Следственный комитет Беларуси заявлял о том, что направил в Польшу документы об экстрадиции администраторов Telegram-канала, признанного в РБ экстремистским. В октябре 2020 года суд Центрального района Минска признал информационный канал NEXTA-Live и логотип NEXTA экстремистскими материалами.

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