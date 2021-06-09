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Мужчина, ударивший Макрона, оказался любителем Гитлера и военных симуляторов

09.06.2021 19:13 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 июн – Sputnik. Мужчина, ударивший президента Франции Эммануэля Макрона на публичном мероприятии, заявил, что не планировал этого делать. Об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на источники, близкие к расследованию.

Во вторник Макрон после посещения лицея в департаменте Дром вышел к местным жителям. Один из мужчин взял президента за руку и дал ему пощечину. Одновременно с этим он выкрикнул: "Монжуа Сен-Дени (боевой клич феодального ополчения Франции - Sputnik), долой Макрона!"

После произошедшего нападавший был задержан, как и человек, который снимал происходящее на видео.

Содержание под стражей обоих мужчин продлено. Напавшего на президента зовут Дэмиан Тарел, ему 28 лет, он живет вместе с матерью.

По данным Daily Mail, следователи провели обыск дома у ударившего Макрона мужчины и обнаружили у него копию книги Адольфа Гитлера "Майн кампф", оружие, флаг СССР, японские комиксы и военные симуляторы.

Источник издания Le Parisien во французской полиции назвал Тарела анархистом.

Как отреагировал Макрон

Французский лидер прокомментировал происшествие. Он отметил, что после инцидента с пощечиной у него никаких опасений не возникло. Президент призвал не преувеличивать и подчеркнул, что произошедшее на него никак не повлияло, и он продолжит работать.

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Теги: Минск
 
 
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Инцидент произошел во вторник. Задержанный дал пощечину президенту Франции Эммануэлю Макрону во время визита политика в департамент Дром.
 
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