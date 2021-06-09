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Мужчина, ударивший Макрона, оказался любителем Гитлера и военных симуляторов
09.06.2021 19:13 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 9 июн – Sputnik. Мужчина, ударивший президента Франции Эммануэля Макрона на публичном мероприятии, заявил, что не планировал этого делать. Об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на источники, близкие к расследованию.
Во вторник Макрон после посещения лицея в департаменте Дром вышел к местным жителям. Один из мужчин взял президента за руку и
После произошедшего нападавший был задержан, как и человек, который снимал происходящее на видео.
Содержание под стражей обоих мужчин продлено. Напавшего на президента зовут Дэмиан Тарел, ему 28 лет, он живет вместе с матерью.
По данным Daily Mail, следователи провели обыск дома у ударившего Макрона мужчины и обнаружили у него копию книги Адольфа Гитлера "Майн кампф", оружие, флаг СССР, японские комиксы и военные симуляторы.
Источник издания Le Parisien во французской полиции назвал Тарела анархистом.
Как отреагировал Макрон
Французский лидер прокомментировал происшествие. Он отметил, что после инцидента с пощечиной у него никаких опасений не возникло. Президент
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Инцидент произошел во вторник. Задержанный дал пощечину президенту Франции Эммануэлю Макрону во время визита политика в департамент Дром.
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