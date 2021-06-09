Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 июн – Sputnik. Известная чешская киноактриса Либуше Шафранкова скончалась в возрасте 68 лет, об этом сообщила ее коллега Моника Травникова.

Причина смерти актрисы пока не известна: в последние годы Шафранкова страдала от онкологического заболевания.

Известность она получила благодаря исполнению главной роли в сказке "Три орешка для Золушки", которую в 1973 году снял режиссер Вацлав Ворличек. Позже она приняла участие в фильмах "Русалочка", "Принц и Вечерняя Звезда", "Третий принц", "Праздник подснежников" и других.

Как ранее сообщал Sputnik, режиссер "Трех орешков для Золушки" умер в Праге в 2019-м в возрасте 88 лет.