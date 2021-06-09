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Скончалась звезда легендарной киносказки "Три орешка для Золушки"
10.06.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 9 июн – Sputnik. Известная чешская киноактриса Либуше Шафранкова скончалась в возрасте 68 лет, об этом сообщила ее коллега Моника Травникова.
Причина смерти актрисы пока не известна: в последние годы Шафранкова страдала от онкологического заболевания.
Известность она получила благодаря исполнению главной роли в сказке "Три орешка для Золушки", которую в 1973 году снял режиссер Вацлав Ворличек. Позже она приняла участие в фильмах "Русалочка", "Принц и Вечерняя Звезда", "Третий принц", "Праздник подснежников" и других.
Как ранее сообщал Sputnik, режиссер "Трех орешков для Золушки"
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Причина смерти актрисы пока не известна: в последние годы Шафранкова страдала от онкологического заболевания.
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