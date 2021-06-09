ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Скончалась звезда легендарной киносказки "Три орешка для Золушки"

10.06.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 июн – Sputnik. Известная чешская киноактриса Либуше Шафранкова скончалась в возрасте 68 лет, об этом сообщила ее коллега Моника Травникова.

Причина смерти актрисы пока не известна: в последние годы Шафранкова страдала от онкологического заболевания.

Известность она получила благодаря исполнению главной роли в сказке "Три орешка для Золушки", которую в 1973 году снял режиссер Вацлав Ворличек. Позже она приняла участие в фильмах "Русалочка", "Принц и Вечерняя Звезда", "Третий принц", "Праздник подснежников" и других.

Как ранее сообщал Sputnik, режиссер "Трех орешков для Золушки" умер в Праге в 2019-м в возрасте 88 лет.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Причина смерти актрисы пока не известна: в последние годы Шафранкова страдала от онкологического заболевания.
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Российский военный погиб при подрыве бронеавтомобиля в Сирии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

09.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
10.06.2021
Салiдарнасць

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by