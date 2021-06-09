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Российский военный погиб при подрыве бронеавтомобиля в Сирии
10.06.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 9 июн – Sputnik. Один российский военный погиб, еще трое ранены в результате подрыва бронеавтомобиля в городе Хасеке (Сирия), сообщает министерство обороны РФ,
"Произошел подрыв бронеавтомобиля на неустановленном взрывном устройстве. В результате подрыва один российский военнослужащий от полученных травм скончался", - отмечает ведомство.
Трое раненых военнослужащих на данный момент находятся в госпитале, где им оказана помощь.
Минобороны России окажет семье погибшего военнослужащего всю необходимую помощь и поддержку.
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Взрыв прогремел в городе Хасеке во время проверки маршрута патрулирования российской военной полиции.
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