Российский военный погиб при подрыве бронеавтомобиля в Сирии

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 июн – Sputnik. Один российский военный погиб, еще трое ранены в результате подрыва бронеавтомобиля в городе Хасеке (Сирия), сообщает министерство обороны РФ,

Инцидент произошел при проверке маршрута патрулирования российской военной полиции в провинции Хасеке Сирийской Арабской Республики.

"Произошел подрыв бронеавтомобиля на неустановленном взрывном устройстве. В результате подрыва один российский военнослужащий от полученных травм скончался", - отмечает ведомство.

Трое раненых военнослужащих на данный момент находятся в госпитале, где им оказана помощь.

Минобороны России окажет семье погибшего военнослужащего всю необходимую помощь и поддержку.