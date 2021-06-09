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В МВД опровергли заявления о пытках заключенного в могилевской колонии
10.06.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 9 июн – Sputnik. Осужденный могилевской колонии Артем Анищук умышленно нанес вред своему здоровью, поместив инородный предмет в пищеварительный тракт, заявили в Департаменте исполнения наказаний МВД.
При этом в ведомстве уточнили, что заключенный ранее получал дисциплинарные взыскания "по причине неоднократного игнорирования правил установленного порядка отбывания наказания".
"Взыскания применены в соответствии с законодательством", - подчеркнули в ведомстве.
Осужденному оказана необходимая медицинская помощь, его состояние оценивается как удовлетворительное. По фактам систематических нарушений возбуждено уголовное дело, отметили в МВД.
Артем Анищук отбывает наказание в исправительной колонии № 15 г. Могилева за то, что "повредил автомобиль жены сотрудника МВД".
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Ранее жена осужденного сообщила ряду СМИ, что ее муж Артем Анищук вынужден был проглотить металлический предмет, чтобы его прекратили пытать.
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