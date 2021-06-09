Женщина в Витебске разбилась, упав с большой высоты

Источник материала: Sputnik Беларусь

ВИТЕБСК, 9 июн – Sputnik. Тело женщины обнаружено около одного из высотных домов на улице Правды города Витебска, сообщили в среду в пресс-службе УВД облисполкома.

Погибшую обнаружили местные жители 9 июня, причем они не смогли назвать ее имя.

"На место незамедлительно выбыли сотрудники правоохранительных органов, которые установили, что у погибшей присутствуют признаки падения с большой высоты", – уточнили в пресс-службе.

Проведя проверку, милиционеры установили личность женщины – ей оказалась 27-летняя жительница областного центра.

По факту гибели витеблянки сотрудниками милиции проводится проверка, обстоятельства происшествия уточняются.

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