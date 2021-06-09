|
Женщина в Витебске разбилась, упав с большой высоты
10.06.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
ВИТЕБСК, 9 июн – Sputnik. Тело женщины обнаружено около одного из высотных домов на улице Правды города Витебска, сообщили в среду в пресс-службе УВД облисполкома.
Погибшую обнаружили местные жители 9 июня, причем они не смогли назвать ее имя.
"На место незамедлительно выбыли сотрудники правоохранительных органов, которые установили, что у погибшей присутствуют признаки падения с большой высоты", – уточнили в пресс-службе.
Проведя проверку, милиционеры установили личность женщины – ей оказалась 27-летняя жительница областного центра.
По факту гибели витеблянки сотрудниками милиции проводится проверка, обстоятельства происшествия уточняются.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По факту падения милиция проводит проверку и устанавливает обстоятельства гибели витеблянки.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)