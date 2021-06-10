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ДИН МВД: состояние здоровья Ольги Токарчук удовлетворительное

10.06.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 10 июн – Sputnik. Ольга Токарчук содержится под стражей в исправительном учреждении "Тюрьма № 8" управления Департамента исполнения наказаний МВД по городу Минску и Минской области, сообщили в пресс-службе ДИН.

Ранее стало известно, что на мать двух несовершеннолетних детей, блогера Ольгу Токарчук завели дело по трем статьям: 391 УК (оскорбление судьи или народного заседателя), 188 УК (клевета) и 342 УК (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них).

"За систематические нарушения условий содержания под стражей подвергнута к дисциплинарному взысканию в виде водворения в карцер", - рассказали в пресс-службе Департамента исполнения наказаний.

При этом там уточнили, что 7 июня Ольга Токарчук отказалась от приема пищи. Несмотря на это, содержащейся под стражей женщине предоставляется питание в соответствии со всеми нормами.

"Состояние здоровья удовлетворительное, находится под медицинским наблюдением", - заверили в ДИН.

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Теги: Минск
 
 
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Систематические нарушения условий содержания со стороны блогера стали причиной для дисциплинарного взыскания в виде водворения в карцер.
 
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