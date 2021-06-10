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Взрыв на пустыре в Минске: молодой человек получил травмы конечностей

10.06.2021 10:17 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 10 июн - Sputnik. Следователи и эксперты устанавливают обстоятельства травмирования 19-летнего жителя столицы, который пострадал от взрыва неустановленного взрывного устройства на пустыре, сообщили в СК.

Вечером 9 июня следственно-оперативная группа выбывала по сообщению о получении травм молодым человеком в результате взрыва неустановленного предмета на пустыре в Заводском районе столицы.

"Минчанин с полученными телесными повреждениями конечностей госпитализирован в учреждение здравоохранения Минска", - сообщили Sputnik в четверг в СК.

Проведен осмотр места происшествия. Опрошены очевидцы случившегося, для установления обстоятельств произошедшего назначен ряд экспертных исследований.

Следователи в тесном взаимодействии с сотрудниками милиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего. Работа на месте происшествия завершилась утром.

 
Теги: Минск
 
 
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Сотрудники правоохранительных органов всю ночь работали на месте происшествия, уже опрошены свидетели.
 
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