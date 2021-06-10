Ранее судимый насильник задержан за педофилию под Столином

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 10 июн – Sputnik. Столинские следователи возбудили уголовное дело в отношении 38-летнего местного жителя по подозрению в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении маленькой девочки, сообщили в МВД.

Пресек насилие над ребенком местный рыбак, который вtчером 7 июня рассказал милиционерам о возможном совершении действий сексуального характера в отношении малолетней.

"Бдительный гражданин показал милиционерам видео с предполагаемым насильником: тот был пьян и с расстегнутыми шортами находился рядом с девочкой", - рассказали Sputnik в четверг в МВД.

Рыбак рассказал в милиции, что он услышал шум в кустарнике на берегу, заметил взрослого и ребенка. Чтобы разобраться в ситуации, стал снимать на видео происходящее и задавать мужчине вопросы. С этим видео потом и пришел в милицию.

"На видео оперативники опознали 38-летнего жителя Столина, ранее судимого за изнасилование, насильственные действия сексуального характера и нарушение превентивного надзора", - сказали собеседники агентства.

Как отметили в МВД, по тревоге был поднят весь личный состав РОВД, потом к розыску педофила подключились милиционеры из соседних райотделов и транспортной милиции.

"Сыщики установили, что со станции Горынь подозреваемый вместе со знакомым на поезде поехал в Лунинец. Там пассажира и задержали", - рассказали в министерстве.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.167 (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении заведомо малолетней) УК. Назначены экспертные исследования, проводятся неотложные следственные действия.

Как сообщили Sputnik эксперты в области уголовного права, осужденные по статьям за насилие, а также на педофилию, имеют в местах лишения свободы так называемый "низкий статус".

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Правоохранители отмечают рост числа преступлений, связанных с насилием в отношении несовершеннолетних в стране. По данным МВД, по сравнению с 2013 годом число задержанных за педофилию увеличилось в разы. Каждый год в стране возбуждаются сотни уголовных дел за насилие, в том числе и в отношении несовершеннолетних.

Вопрос о том, чтобы в белорусское законодательство внести норму о принудительной химической кастрации педофилов, МВД подняло около 10 лет назад. Тогда в стране было возбуждено значительное количество уголовных дел, по которым проходили десятки пострадавших мальчиков. Пока предложения МВД остаются на уровне инициатив, хотя представители ведомства регулярно заявляют о том, чтобы позаимствовать опыт ряда стран, где к педофилам применяют химическую кастрацию.

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