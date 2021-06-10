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Авария с автобусом в Свердловской области – погибли шесть человек

10.06.2021 10:59 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 10 июн – Sputnik. Шесть человек погибли, еще 15 получили ранения в результате аварии с участием автобуса в Свердловской области, сообщается на сайте ГУ МВД России по Свердловской области.

ДТП произошло утром в четверг, 10 июня. Перевозивший рабочих служебный автобус ПАЗ протаранил ворота предприятия в поселке Горный города Лесной и сбил находившихся на остановке людей.

"По предварительным данным, погибло шесть человек (три женщины и трое мужчин)", - сообщили в региональной полиции.

15 человек получили травмы различной степени тяжести и доставлены в больницу для оказания необходимой медицинской помощи. Все погибшие были пешеходами, в автобусе травмы получили, предварительно, пять человек.

"В Лесной вылетели 3 вертолета, на которых планируется доставить тяжело пострадавших в профильные больницы", - проинформировали в ГУ МВД.

В региональном МВД заявили, что 57-летний водитель потерял управление в результате технической неисправности автобуса. В момент совершения аварии он был трезв.

"В настоящее время в отделе полиции выясняется проводилась ли утром предрейсовая проверка автобуса. Инспекторы ГИБДД опрашивают механика и руководителя автопредприятия, анализируется служебная документация", - сообщили в ведомстве.  

На месте ДТП работают сотрудники полиции, ГИБДД и СКР. Специалисты осматривают место происшествия, изымают предметы и документы. Назначаются судебные экспертизы, в том числе автотехническая и судебно-медицинские, указывают в СК.

Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Максимальная санкция - лишение свободы на 10 лет.

Также проверку проводит прокуратура.

 
Теги: Минск
 
 
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Автобус, в салоне которого находились около 30 пассажиров, въехал в ворота, от сильного удара они упали и придавили несколько человек.
 
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