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Авария с автобусом в Свердловской области – погибли шесть человек
10.06.2021 10:59 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 июн – Sputnik. Шесть человек погибли, еще 15 получили ранения в результате аварии с участием автобуса в Свердловской области, сообщается на сайте ГУ МВД России по Свердловской области.
ДТП произошло утром в четверг, 10 июня. Перевозивший рабочих служебный автобус ПАЗ протаранил ворота предприятия в поселке Горный города Лесной и сбил находившихся на остановке людей.
"По предварительным данным, погибло шесть человек (три женщины и трое мужчин)", - сообщили в региональной полиции.
15 человек получили травмы различной степени тяжести и доставлены в больницу для оказания необходимой медицинской помощи. Все погибшие были пешеходами, в автобусе травмы получили, предварительно, пять человек.
"В Лесной вылетели 3 вертолета, на которых планируется доставить тяжело пострадавших в профильные больницы", - проинформировали в ГУ МВД.
В региональном МВД заявили, что 57-летний водитель потерял управление в результате технической неисправности автобуса. В момент совершения аварии он был трезв.
"В настоящее время в отделе полиции выясняется проводилась ли утром предрейсовая проверка автобуса. Инспекторы ГИБДД опрашивают механика и руководителя автопредприятия, анализируется служебная документация", - сообщили в ведомстве.
На месте ДТП работают сотрудники полиции, ГИБДД и СКР. Специалисты осматривают место происшествия, изымают предметы и документы. Назначаются судебные экспертизы, в том числе автотехническая и судебно-медицинские, указывают в СК.
Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Максимальная санкция - лишение свободы на 10 лет.
Также проверку проводит прокуратура.
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Автобус, в салоне которого находились около 30 пассажиров, въехал в ворота, от сильного удара они упали и придавили несколько человек.
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