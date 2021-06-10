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Минскую учительницу музыки будут судить за надругательство над госгимном

10.06.2021 12:27 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 10 июн – Sputnik. Прокуратура Партизанского района Минска направила в суд уголовное дело в отношении учительницы музыки, ей инкриминировано надругательство над государственными символами.

Как следует из материалов уголовного дела, 31 марта этого года она разместила "новый" текст государственного гимна в созданном ею чат-канале в соцсети, чтобы продемонстрировать иным гражданам результат своего оскорбительного и кощунственного отношения к государственным символам.

"После изучения материалов дела в отношении минчанки пришли к выводу об обоснованности обвинения, достаточности собранных доказательств, всестороннем исследовании обстоятельств преступления. Дело направлено в суд", – сообщили Sputnik в четверг в прокуратуре Минска.

Там отметили, что прокуратура согласилась с квалификацией содеянного по ст. 370 Уголовного кодекса и будет поддерживать государственное обвинение в суде. Статья 370 "Надругательство над государственными символами", по которой возбуждено уголовное дело, предусматривает наказание: от общественных работ, штрафа до ареста или ограничения свободы на срок до одного года.

Примененную ранее к обвиняемой меру пресечения в виде личного поручительства прокурор, направляя дело в суд, оставил без изменения.

Через несколько дней после задержания ГУВД Минска обнародовало оперативное видео, на котором учительница музыки говорит, что раскаивается в содеянном.

Беларусь, как суверенное государство, имеет три государственных символа – государственный флаг, государственный герб, государственный гимн. Государственный гимн РБ представляет собой музыкально-поэтическое произведение, исполняемое в торжественных случаях, перечень которых закрепляется в законодательстве.

В Беларуси после выборов в августе 2020 года возбуждены десятки уголовных за надругательство над государственными символами, подавляющее большинство – за надругательство над государственном флагом. Это первый случай, когда установлен факт надругательства над текстом государственного гимна.

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Теги: Минск
 
 
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