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В Южной Корее пятиэтажка рухнула на автобус – видео

10.06.2021 13:05 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 10 июн – Sputnik. Как минимум девять человек погибли и восемь пострадали при обрушении пятиэтажного жилого дома в южнокорейском городе Кванджу, сообщает Korea JoongAng Daily.

Здание рухнуло на остановку общественного транспорта, где в это время находился муниципальный автобус с семнадцатью пассажирами. Девять человек погибли, восемь находятся в тяжелом состоянии.

В больницы попало двадцать шесть жителей Кванджу, включая проходивших мимо пешеходов.

Разбор завалов продолжается, в нем участвуют около ста девяноста спасателей.

По словам владельца магазина, который расположен напротив рухнувшего здания, это было похоже на землетрясение.

"Я не мог разглядеть дорогу – как будто все окуталось туманом, – рассказал он журналистам. – Потом я проверил запись с камеры наружного наблюдения и увидел, что здание рухнуло на автобус", – цитирует очевидца BBC.

В обрушившемся здании шли работы по демонтажу строения, но велись они на самом верхнем этаже, где работали сразу несколько бульдозеров и экскаваторов.

Почувствовав вибрацию, рабочие покинули здание. Как только они вышли, строение обрушилось, придавив автобус. За ним следовали два автомобиля, которые чудом избежали трагической участи.

Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин дал указание расследовать причины трагедии и выделить компенсации семьям погибших и раненых.

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Теги: Минск
 
 
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Здание предназначалось под снос, работы велись на самом верхнем этаже, в какой-то момент началась странная вибрация, и строение обрушилось.
 
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