Посол России в Беларуси: российский консул навестил Сапегу в среду

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 10 июн – Sputnik. Российский консул навестил гражданку РФ Софию Сапегу в среду, сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Беларусь Евгений Лукьянов в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь.

"Консульский доступ гражданке Сапеге был предоставлен, вчера консул с ней встретился. Каких-либо жалоб на состояние здоровье и условия содержания она не сообщала. Эту информацию подтвердили нам также и адвокаты", - отметил Лукьянов.

По его словам, с Сапегой работают три белорусских адвоката, следственные действия продолжаются. Дипломат уточнил, что в СИЗО, где находится Сапега и еще один задержанный россиянин, Егор Дудников, только две комнаты для свиданий, а содержатся там не два человека.

"Встречу можно организовать, когда комната свободна", - отметил Лукьянов.

Что известно о Софии Сапеге

Гражданку России Софию Сапегу задержали вместе с экс-главредом Telegram-канала Nexta (признанного в Беларуси экстремистским) Романом Протасевичем после экстренной посадки самолета Ryanair в Минске 23 мая. Девушку арестовали на два месяца по подозрению в совершении ряда уголовных преступлений в августе-сентябре 2020 года.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила, что посольство РФ в Минске получило от белорусских властей многократное разрешение на посещение Софии Сапеги.

Ранее в эфире телеканала СТВ было представлено видео, в котором Сапега призналась, что является редактором Telegram-канала "Черная книга Беларуси", публикующего личные данные силовиков. Этот сервис, как и его региональные версии, также признаны в Беларуси экстремистскими.

В своих письмах из СИЗО КГБ девушка ранее сообщила, что на здоровье у нее жалоб нет, ее ежедневно посещает доктор, в том числе "дает успокоительное, глюкозу для аппетита". Ранее адвокат Сапеги заявлял о панических атаках у подзащитной, однако подчеркивал, что задержанная с ними справляется.

Девушка в своих письмах также говорит об опасениях, что выйдет "никем и абсолютно ненужной обществу", а также сожалеет, что не защитила диссертацию.

По словам отца россиянки, София не говорила плохого о Протасевиче, о его интервью государственному телевидению она знает.

Задержание Дудникова

На съемной квартире гражданина России Егора Дудникова провели обыск, возбуждено дело по ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса ("Организация действий, грубо нарушающих общественный порядок"), по которой ему грозит до трех лет лишения свободы. Он обвиняется в Беларуси в организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок.

Уголовное дело, по информации адвоката, в отношении Дудникова возбудили из-за того, что он озвучивал ролики для белорусской оппозиции.

Россиянин находится в СИЗО номер 1 УДИН по Минску и Минской области, до этого он находился почти месяц в СИЗО КГБ.

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