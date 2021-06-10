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Посол России в Беларуси: российский консул навестил Сапегу в среду
10.06.2021 14:15 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 июн – Sputnik. Российский консул навестил гражданку РФ Софию Сапегу в среду, сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Беларусь Евгений Лукьянов в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь.
"Консульский доступ гражданке Сапеге был предоставлен, вчера консул с ней встретился. Каких-либо жалоб на состояние здоровье и условия содержания она не сообщала. Эту информацию подтвердили нам также и адвокаты", - отметил Лукьянов.
По его словам, с Сапегой работают три белорусских адвоката, следственные действия продолжаются. Дипломат уточнил, что в СИЗО, где находится Сапега и еще один задержанный россиянин, Егор Дудников, только две комнаты для свиданий, а содержатся там не два человека.
"Встречу можно организовать, когда комната свободна", - отметил Лукьянов.
Что известно о Софии Сапеге
Гражданку России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила, что посольство РФ в Минске получило от белорусских властей многократное разрешение на посещение Софии Сапеги.
Ранее в эфире телеканала СТВ было представлено видео, в котором Сапега призналась, что является редактором Telegram-канала "Черная книга Беларуси", публикующего личные данные силовиков. Этот сервис, как и его региональные версии, также признаны в Беларуси экстремистскими.
В своих
Девушка в своих письмах также говорит об опасениях, что выйдет "никем и абсолютно ненужной обществу", а также сожалеет, что не защитила диссертацию.
По словам отца россиянки, София не говорила плохого о Протасевиче, о его интервью государственному телевидению она знает.
Задержание Дудникова
На съемной квартире гражданина России Егора Дудникова провели обыск, возбуждено дело по ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса ("Организация действий, грубо нарушающих общественный порядок"), по которой ему грозит до трех лет лишения свободы. Он обвиняется в Беларуси в организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок.
Уголовное дело, по информации адвоката, в отношении Дудникова возбудили из-за того, что он озвучивал ролики для белорусской оппозиции.
Россиянин находится в СИЗО номер 1 УДИН по Минску и Минской области, до этого он находился почти месяц в СИЗО КГБ.
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Жалоб на здоровье и на условие содержания задержанная россиянка не высказывала, отметил посол России в Беларуси.
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