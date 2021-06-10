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Молодой минчанин лишился 29 тыс. рублей после звонка "из банка" по Viber
10.06.2021 15:29 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 июн – Sputnik. Житель Минска лишился 29 тысяч рублей после разговора с мошенниками в мессенджере Viber, сообщили в пресс-службе Следственного комитета Беларуси.
По информации СК, 29-летний минчанин обратился в милицию 13 марта: он заявил, что с банковских карточек неизвестные украли крупную сумму денег.
"Потерпевший пояснил, что в мессенджере Viber ему позвонил молодой человек и представился работником службы безопасности одного из крупнейших белорусских банков", – сказали в СК.
Звонивший сообщил, что звонок связан с подтверждением поданного запроса на получение кредита. Потерпевший начал отрицать подачу заявки, однако ему сказали, что для недопущения хищения средств нужно подключить систему безопасности. В результате минчанин назвал шестизначный код, пришедший по SMS, а также пароль от интернет-банкинга.
Чуть позже молодого человека переключили на еще одного "сотрудника банка", после чего мошенники получили доступ к его счету в другом финучреждении.
По факту возбуждено дело по ч. 4 ст. 212 Уголовного кодекса Беларуси (хищение путем использования компьютерной техники, сопряженное с несанкционированным доступом к компьютерной информации, совершенное в особо крупном размере).
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Начальник главного управления по противодействию киберпреступности МВД Андрей Ковалев
Правоохранители и банковские работники предупреждают: нельзя никому сообщать номера карты, три цифры с обратной ее стороны, пароли и коды, особенно по телефону или в переписках в соцсетях и мессенджерах, когда установить личность собеседника достаточно сложно.
Ни под каким предлогом нельзя отправлять фото банковских карточек по интернету, переходить по ссылкам, полученным от незнакомцев. Нужно помнить, что сотрудники банка не звонят по телефону, чтобы уточнять личные данные клиентов.
В случае утраты карты рекомендуется незамедлительно обратиться в банк для ее блокировки. Кроме того, необходимо использовать и регулярно обновлять антивирусное ПО, использовать сложные пароли.
Хищение денежных средств с банковского счета влечет уголовную ответственность вплоть до 12 лет лишения свободы.
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Мошенники сумели выведать у молодого человека информацию для доступа к двум банковским счетам.
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