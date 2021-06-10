Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 10 июн – Sputnik. Житель Минска лишился 29 тысяч рублей после разговора с мошенниками в мессенджере Viber, сообщили в пресс-службе Следственного комитета Беларуси.

По информации СК, 29-летний минчанин обратился в милицию 13 марта: он заявил, что с банковских карточек неизвестные украли крупную сумму денег.

"Потерпевший пояснил, что в мессенджере Viber ему позвонил молодой человек и представился работником службы безопасности одного из крупнейших белорусских банков", – сказали в СК.

Звонивший сообщил, что звонок связан с подтверждением поданного запроса на получение кредита. Потерпевший начал отрицать подачу заявки, однако ему сказали, что для недопущения хищения средств нужно подключить систему безопасности. В результате минчанин назвал шестизначный код, пришедший по SMS, а также пароль от интернет-банкинга.

Чуть позже молодого человека переключили на еще одного "сотрудника банка", после чего мошенники получили доступ к его счету в другом финучреждении.

По факту возбуждено дело по ч. 4 ст. 212 Уголовного кодекса Беларуси (хищение путем использования компьютерной техники, сопряженное с несанкционированным доступом к компьютерной информации, совершенное в особо крупном размере).

Как уберечься от киберпреступников

Начальник главного управления по противодействию киберпреступности МВД Андрей Ковалев обращает внимание , что телефонные мошенники все время меняют схемы своих действий. Чаще всего они представляются сотрудниками банков или правоохранительных органов.

Правоохранители и банковские работники предупреждают: нельзя никому сообщать номера карты, три цифры с обратной ее стороны, пароли и коды, особенно по телефону или в переписках в соцсетях и мессенджерах, когда установить личность собеседника достаточно сложно.

Ни под каким предлогом нельзя отправлять фото банковских карточек по интернету, переходить по ссылкам, полученным от незнакомцев. Нужно помнить, что сотрудники банка не звонят по телефону, чтобы уточнять личные данные клиентов.

В случае утраты карты рекомендуется незамедлительно обратиться в банк для ее блокировки. Кроме того, необходимо использовать и регулярно обновлять антивирусное ПО, использовать сложные пароли.

Хищение денежных средств с банковского счета влечет уголовную ответственность вплоть до 12 лет лишения свободы.

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