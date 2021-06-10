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Пассажир упал на рельсы метро в Минске

10.06.2021 16:49 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 10 июн – Sputnik. Пассажир упал на рельсы метро в Минске в четверг, сообщила пресс-служба Минского метрополитена.

По информации столичной подземки, инцидент случился в 12:24 на станции "Петровщина" Московской линии.

"Произошло падение пассажира на пути. В 12:25 снято напряжение с контактного рельса, пассажир выведен через торцевую калитку на платформу", – сказали в пресс-службе.

Там также отметили, что уже спустя шесть минут на контактный рельс было подано напряжение, а также произведена регулировка движения составов первой линии.

 
Теги: Минск
 
 
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Задержки движения составов на первой линии метро почти не было – спустя шесть минут после произошедшего оно было восстановлено.
 
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