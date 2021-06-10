Мужчина, ударивший Макрона, хотел бросить в него яйцо или торт, но передумал

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 10 июн – Sputnik. Прокуратура требует приговорить Дамьена Тареля, напавшего на главу Франции Эммануэля Макрона, к 1,5 годам тюрьмы, сообщает BFMTV.

В четверг начался суд над 28-летним мужчиной, который дал пощечину президенту Франции. Ранее Дамьен Тарель заявлял , что его действия не были намеренными. Максимальное наказание по статье, которая вменяется мужчине, - три года лишения свободы и 45 тысяч евро штрафа.

Таррель подтвердил на суде, что дал пощечину президенту Франции и добавил, что охарактеризовал бы ее "как довольно жестокую". По словам мужчины, он был удивлен тем, что увидел французского лидера так близко.

"Когда мы ждали в машине мы планировали сделать что-нибудь знаковое, задать ему политические вопросы, взять желтый жилет или французский флаг, но мы передумали", - отметил он.

На суде мужчина также признался, что за несколько дней до инцидента планировал бросить в Макрона яйцо или торт с кремом, но передумал.

Объясняя мотивацию своих планов, Таррель сказал, что "Макрон представляет упадок страны".

"Я не хотел бы судить нашу демократию, но я думаю, что он (президент - Sputnik) не был избран всем французским обществом", - заявил мужчина.

Что произошло

Во вторник Макрон после посещения лицея в департаменте Дром вышел к местным жителям. Один из мужчин взял президента за руку и дал ему пощечину. Одновременно с этим он выкрикнул: "Монжуа Сен-Дени (боевой клич феодального ополчения Франции - Sputnik), долой Макрона!"

После произошедшего нападавший был задержан, как и человек, который снимал происходящее на видео.

Французский лидер прокомментировал происшествие. Он отметил, что после инцидента с пощечиной у него никаких опасений не возникло.

Президент призвал не преувеличивать и подчеркнул, что произошедшее на него никак не повлияло, и он продолжит работать.

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