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Смертельное ДТП с детьми под Мостами: возбуждено дело
10.06.2021 17:21 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 июн – Sputnik. Уголовное дело возбуждено по факту гибели двух девочек в ДТП под Мостами, сообщили в пресс-службе Следственного комитета Беларуси.
Авария произошла около 11:00 в четверг 10 июня возле деревни Большие Озерки, находящейся в Мостовском районе: 58-летний гражданин, находившийся за рулем Renault, во время движения не справился с управлением и
"Следователем проведен осмотр места происшествия, для установления обстоятельств совершения ДТП назначено проведение судебных экспертиз, производство которых поручено специалистам УГКСЭ по Гродненской области", – сказали в СК.
© Photo : СК Беларуси
Разбитая на месте аварии машина
Там также уточнили, что против водителя авто возбуждено дело по ч. 3 ст. 317 Уголовного кодекса Беларуси – нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц.
Как ранее сообщили в МВД Беларуси, все четверо ехали на выпускной к сестре погибших детей.
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Для выяснения обстоятельств трагической аварии, в которой погибли дети, назначен ряд экспертиз.
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