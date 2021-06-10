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Смертельное ДТП с детьми под Мостами: возбуждено дело

10.06.2021 17:21 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 10 июн – Sputnik. Уголовное дело возбуждено по факту гибели двух девочек в ДТП под Мостами, сообщили в пресс-службе Следственного комитета Беларуси.

Авария произошла около 11:00 в четверг 10 июня возле деревни Большие Озерки, находящейся в Мостовском районе: 58-летний гражданин, находившийся за рулем Renault, во время движения не справился с управлением и врезался в дерево. В ДТП погибли две девочки 12 и 13 лет – внучки водителя и его 57-летней пассажирки. Взрослые были доставлены в больницу, их состояние оценивается как тяжелое.

"Следователем проведен осмотр места происшествия, для установления обстоятельств совершения ДТП назначено проведение судебных экспертиз, производство которых поручено специалистам УГКСЭ по Гродненской области", – сказали в СК.

© Photo : СК Беларуси
Разбитая на месте аварии машина

Там также уточнили, что против водителя авто возбуждено дело по ч. 3 ст. 317 Уголовного кодекса Беларуси – нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц.

Как ранее сообщили в МВД Беларуси, все четверо ехали на выпускной к сестре погибших детей.

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Теги: Минск, Могилев
 
 
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Для выяснения обстоятельств трагической аварии, в которой погибли дети, назначен ряд экспертиз.
 
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