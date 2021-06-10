РФ и Беларусь обменялись обвиняемыми, передача прошла в Смоленской области

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 10 июн - Sputnik. Генпрокуратура России передала белорусским правоохранительным органам шесть обвиняемых в совершении преступлений на территории Беларуси, сообщило главное надзорное ведомство РФ. Беларусь выдала двоих человек российским компетентным органам.

Таким образом РФ удовлетворила запросы Генеральной прокуратуры Республики Беларусь в выдаче находившихся в розыске граждан для привлечения к уголовной ответственности. Данные граждане обвиняются на родине в совершении ряда преступлений.

Как сообщает Генпрокуратура России, один из выданных граждан обвиняется в том, что в июне 2020 года незаконно проник в дом, откуда похитил имущество. Еще один находился в розыске с 2014 года, он обвиняется в том, что в Добруше совершил ряд имущественных преступлений. Также российской стороной выдан минчанин для приведения в исполнение приговора суда Центрального района Минска о сбыте наркотиков.

Кроме этого правоохранительным органам переданы двое, обвиняемые в совершении преступлений против личности и собственности. Одновременно с экстрадицией в Республику Беларусь состоялась выдача двух лиц в Российскую Федерацию, обвиняемых в хулиганстве и кражах.

"Прием и передача граждан осуществлены на территории Смоленской области при соблюдении необходимых мер безопасности с учетом эпидемиологической обстановки", – подчеркнули в генпрокуратуре России.

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