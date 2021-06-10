Давший Макрону пощечину мужчина получил 4 месяца тюрьмы

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 10 июн – Sputnik. Суд приговорил Дамьена Тареля, давшему президенту Франции Эммануэлю Макрону пощечину, к четырем месяцам лишения свободы, сообщил канал BFMTV.

По решению суда мужчина должен будет отправиться отбывать наказание сразу после оглашения приговора.

При этом прокуратура требовала наказать Тареля 18-ю месяцами заключения. Сейчас у его защиты и прокурора есть десять дней, чтобы оспорить вердикт.

Макрон во вторник 8 июня после посещения лицея в департаменте Дром вышел к местным жителям. Один из мужчин взял президента за руку и дал ему пощечину. После произошедшего нападавший был задержан, как и человек, который снимал происходящее на видео. Оба были взяты под стражу.

Позже президент Франции призвал не преувеличивать значение произошедшего и отметил, что продолжит встречи с гражданами страны.

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