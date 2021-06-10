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Давший Макрону пощечину мужчина получил 4 месяца тюрьмы
10.06.2021 19:09 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 июн – Sputnik. Суд приговорил Дамьена Тареля, давшему президенту Франции Эммануэлю Макрону пощечину, к четырем месяцам лишения свободы, сообщил канал BFMTV.
По решению суда мужчина должен будет отправиться отбывать наказание сразу после оглашения приговора.
При этом прокуратура требовала наказать Тареля 18-ю месяцами заключения. Сейчас у его защиты и прокурора есть десять дней, чтобы оспорить вердикт.
Макрон во вторник 8 июня после посещения лицея в департаменте Дром вышел к местным жителям. Один из мужчин взял президента за руку и дал ему пощечину. После произошедшего нападавший был задержан, как и человек, который снимал происходящее на видео. Оба были взяты под стражу.
Позже президент Франции призвал
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Сторона обвинения требовала для Тареля более суровое наказание за совершенное – 18 месяцев заключения.
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