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Дело о пропаганде наркотиков в интервью Дудя дошло до суда

11.06.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 10 июн – Sputnik. Психолингвистические экспертизы подтвердили факты пропаганды в двух интервью блогера Юрия Дудя, рассказали в Лиге безопасного интернета.

Материалы административного дела по пропаганде наркотиков в интервью Дудя поступили в Зюзинский районный суд города Москвы. Как уточнила директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, в ходе расследования административного дела были проведены несколько официальных экспертиз.  

© Sputnik / Виктор Толочко
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Речь идет об административном деле, возбужденном 23 апреля по статье 6.13 ч. 1 Кодекса об административных правонарушениях ("Пропаганда наркотических средств"). Дудю грозит крупный штраф с конфискацией рекламной продукции и оборудования, которое было использовано для ее изготовления.

Юрий Дудь – блогер, на канал которого в Youtube подписано больше 9 миллионов человек. Самые популярные ролики увидели, как минимум, 20 миллионов зрителей. Среди гостей, которые уже побывали на шоу, – рэпер Могренштерн, стендап-комики Нурлан Сабуров и Алексей Щербаков, актер Сергей Бурунов, блогеры Badcomedian, Ивангай, Давидыч и многие другие.

Напомним, в начале июня районный суд Москвы оштрафовал по аналогичному делу рэпера Алишера Моргенштерна на 100 тысяч российских рублей. Претензии управления по контролю за оборотом наркотиков Главного управления МВД по Москве были выдвинуты в отношении клипов "Розовое вино – 2" и "Family".

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Теги: Минск
 
 
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