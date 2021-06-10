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Дело о пропаганде наркотиков в интервью Дудя дошло до суда
11.06.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 июн – Sputnik. Психолингвистические экспертизы подтвердили факты пропаганды в двух интервью блогера Юрия Дудя, рассказали в Лиге безопасного интернета.
Материалы административного дела по пропаганде наркотиков в интервью Дудя поступили в Зюзинский районный суд города Москвы. Как уточнила директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, в ходе расследования административного дела были проведены несколько официальных экспертиз.
© Sputnik / Виктор Толочко
Речь идет об административном деле, возбужденном 23 апреля по статье 6.13 ч. 1 Кодекса об административных правонарушениях ("Пропаганда наркотических средств"). Дудю грозит крупный штраф с конфискацией рекламной продукции и оборудования, которое было использовано для ее изготовления.
Юрий Дудь – блогер, на канал которого в Youtube подписано больше 9 миллионов человек. Самые популярные ролики увидели, как минимум, 20 миллионов зрителей. Среди гостей, которые уже побывали на шоу, – рэпер Могренштерн, стендап-комики Нурлан Сабуров и Алексей Щербаков, актер Сергей Бурунов, блогеры Badcomedian, Ивангай, Давидыч и многие другие.
Напомним, в начале июня районный суд Москвы
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Правоохранителей заинтересовали беседы Юрия Дудя с украинским блогером Ивангаем и популярным исполнителем Моргенштерном.
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