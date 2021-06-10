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В России блогера отправили в СИЗО за публичные призывы к терроризму
11.06.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 июн – Sputnik. Блогер Юрий Хованский как минимум ближайшие два месяца проведет в СИЗО, такое решение принял в четверг Дзержинский районный суд Петербурга.
"Суд удовлетворил ходатайство следствия, избрав Хованскому стражу по 8 августа", – говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга.
Блогер вину признал частично, он просил избрать другую меру пресечения – домашний арест или запрет определенных действий.
По данным следствия, Хованский исполнил песню с публичными призывами к террористической деятельности не позднее 3 июля 2020 года. В СК РФ подчеркнули, что это подтвердила экспертиза. Речь о композиции, в которой упоминаются чеченские боевики и теракт на Дубровке в 2002 году. Она была размещена на YouTube около года назад.
Кто такой Хованский
Юрий Хованский – 31-летний российский блогер. Родился в городе Никольске Пензенской области, окончил с отличием Санкт-Петербургский государственный экономический университет. Начинал с переводов роликов американских стендаперов в Youtube, затем стал создавать собственный контент, в том числе исполнять рэп и участвовать в versus-баттлах.
© Sputnik / Екатерина Чеснокова
На его канал подписано почти 4,5 миллиона человек. Самые популярные ролики – "Батя в здании" и "Прости меня, Оксимирон", снятые четыре года назад.
Теракт в театральном центре на Дубровке в Москве произошел 23 октября 2002 года. Боевики заминировали зал, удерживали 916 зрителей, артистов и работников в течение двух дней и требовали вывести российские войска из Чечни. В результате теракта погибли 130 человек, в том числе 10 детей.
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Поводом для ареста стала песня, которую Хованский исполнил во время стрима еще прошлым летом. В тексте упоминался теракт на Дубровке в 2002 году.
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