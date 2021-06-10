ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В России блогера отправили в СИЗО за публичные призывы к терроризму

11.06.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 10 июн – Sputnik. Блогер Юрий Хованский как минимум ближайшие два месяца проведет в СИЗО, такое решение принял в четверг Дзержинский районный суд Петербурга.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия, избрав Хованскому стражу по 8 августа", – говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга.

Блогер вину признал частично, он просил избрать другую меру пресечения – домашний арест или запрет определенных действий.

По данным следствия, Хованский исполнил песню с публичными призывами к террористической деятельности не позднее 3 июля 2020 года. В СК РФ подчеркнули, что это подтвердила экспертиза. Речь о композиции, в которой упоминаются чеченские боевики и теракт на Дубровке в 2002 году. Она была размещена на YouTube около года назад.

Кто такой Хованский

Юрий Хованский – 31-летний российский блогер. Родился в городе Никольске Пензенской области, окончил с отличием Санкт-Петербургский государственный экономический университет. Начинал с переводов роликов американских стендаперов в Youtube, затем стал создавать собственный контент, в том числе исполнять рэп и участвовать в versus-баттлах. 

© Sputnik / Екатерина Чеснокова
Рэпер и наследница: Feduk тайно женился на Саше Новиковой

На его канал подписано почти 4,5 миллиона человек. Самые популярные ролики – "Батя в здании" и "Прости меня, Оксимирон", снятые четыре года назад.

Теракт в театральном центре на Дубровке в Москве произошел 23 октября 2002 года. Боевики заминировали зал, удерживали 916 зрителей, артистов и работников в течение двух дней и требовали вывести российские войска из Чечни. В результате теракта погибли 130 человек, в том числе 10 детей.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Поводом для ареста стала песня, которую Хованский исполнил во время стрима еще прошлым летом. В тексте упоминался теракт на Дубровке в 2002 году.
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Давший Макрону пощечину мужчина получил 4 месяца тюрьмы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

10.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
11.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by