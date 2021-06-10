В России блогера отправили в СИЗО за публичные призывы к терроризму

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 10 июн – Sputnik. Блогер Юрий Хованский как минимум ближайшие два месяца проведет в СИЗО, такое решение принял в четверг Дзержинский районный суд Петербурга.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия, избрав Хованскому стражу по 8 августа", – говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга.

Блогер вину признал частично, он просил избрать другую меру пресечения – домашний арест или запрет определенных действий.

По данным следствия, Хованский исполнил песню с публичными призывами к террористической деятельности не позднее 3 июля 2020 года. В СК РФ подчеркнули, что это подтвердила экспертиза. Речь о композиции, в которой упоминаются чеченские боевики и теракт на Дубровке в 2002 году. Она была размещена на YouTube около года назад.

Кто такой Хованский

Юрий Хованский – 31-летний российский блогер. Родился в городе Никольске Пензенской области, окончил с отличием Санкт-Петербургский государственный экономический университет. Начинал с переводов роликов американских стендаперов в Youtube, затем стал создавать собственный контент, в том числе исполнять рэп и участвовать в versus-баттлах.

На его канал подписано почти 4,5 миллиона человек. Самые популярные ролики – "Батя в здании" и "Прости меня, Оксимирон", снятые четыре года назад.

Теракт в театральном центре на Дубровке в Москве произошел 23 октября 2002 года. Боевики заминировали зал, удерживали 916 зрителей, артистов и работников в течение двух дней и требовали вывести российские войска из Чечни. В результате теракта погибли 130 человек, в том числе 10 детей.

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