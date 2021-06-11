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МВД подтвердило задержание экс-помощника прокурора Евгения Бабака

11.06.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 11 июн – Sputnik. Бывший помощник прокурора Первомайского района Минска Евгений Бабак задержан, об этом заявили в министерстве внутренних дел Беларуси. 

"Гражданин не исчез, он задержан сотрудниками милиции в рамках административного процесса", - сообщила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.

Ранее в прессе стали появляться сообщения о том, что якобы неизвестные в бронежилетах ворвались в квартиру Евгения Бабака, после чего он перестал выходить на связь.

По информации МВД, причиной задержания стал тот факт, что гражданин распространял информацию из экстремистских Telegram-каналов.

Сейчас следствие устанавливает и другие подробности противоправной деятельности задержанного.

Евгений Бабак уволился из органов прокуратуры в августе 2020 года. 

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Теги: Минск
 
 
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Ранее появились сообщения, что неизвестные ворвались в квартиру Бабака, после чего он перестал выходить на связь.
 
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