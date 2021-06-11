|
МВД подтвердило задержание экс-помощника прокурора Евгения Бабака
11.06.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 11 июн – Sputnik. Бывший помощник прокурора Первомайского района Минска Евгений Бабак задержан, об этом заявили в министерстве внутренних дел Беларуси.
"Гражданин не исчез, он задержан сотрудниками милиции в рамках административного процесса", - сообщила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.
Ранее в прессе стали появляться сообщения о том, что якобы неизвестные в бронежилетах ворвались в квартиру Евгения Бабака, после чего он перестал выходить на связь.
По информации МВД, причиной задержания стал тот факт, что гражданин распространял информацию из экстремистских Telegram-каналов.
Сейчас следствие устанавливает и другие подробности противоправной деятельности задержанного.
Евгений Бабак уволился из органов прокуратуры в августе 2020 года.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ранее появились сообщения, что неизвестные ворвались в квартиру Бабака, после чего он перестал выходить на связь.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)