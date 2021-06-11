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Страховки авто на $90 тыс: завершено расследование дела о мошенничестве
11.06.2021 12:09 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 11 июн – Sputnik. Главным следственным управлением завершено расследование уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере в сфере автомобильного страхования, сообщает Следственный комитет Беларуси.
Как установлено, криминальный квартет разработал схему по обману страховых компаний. Дорогостоящий автомобиль, который был в пользовании у одного из обвиняемых, вывозился за границу, где по дешевке приобретался схожий, но неисправный. Затем на подержанном авто перебивался VIN-номер и имитировалась авария с возгоранием автомобиля. После этого "пострадавшая" машина доставлялась в Беларусь на эвакуаторе и предъявлялась страховщикам. За якобы сгоревший автомобиль подельники получили около 90 тысяч долларов США.
Ранее застрахованный автомобиль, принадлежавший участнику группы, впоследствии был продан в Казахстане. Деньги мужчины поделили между собой.
Убедившись, что схема работает, мошенники решили провернуть ее еще раз, "однако им не удалось осуществить свой план по не зависящим от них обстоятельствам", рассказали в СК.
Изначально мужчины отрицали свою вину в совершении преступлений, однако, как указывает СК, в результате проведенных многочисленных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, причастность обвиняемых к совершению преступлений доказана в полном объеме.
58-летнему мужчине предъявлено обвинение по ч.4 ст.209 (мошенничество, совершенное группой лиц, в особо крупном размере) Уголовного кодекса Республики Беларусь.
Действия, 51-летнего и 44-летнего участников группы квалифицированы по по той же статье, а также по ч.1 ст.14 и ч.4 ст.209 (покушение на совершение мошенничества, совершенное повторно, группой лиц, в особо крупном размере), ч.2 ст.231 (уклонение от уплаты таможенных платежей в крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору) УК РБ.
Трое обвиняемых заключены под стражу, четвертый скрывается, он объявлен в розыск.
Как сообщает СК, материалы уголовного дела переданы прокурору для направления в суд.
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Четверо белорусов разработали хитроумную схему в сфере автомобильного страхования, которая позволила им обмануть компании.
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